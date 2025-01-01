Афера маслом (фильм, 2025) смотреть онлайн

Троица чересчур смелых преступников попадает в неприятности, украв пять картин из Музея современного искусства Парижа. Авантюрная французская комедия «Афера маслом» — фильм, вдохновленный реальными событиями, о том, что бывает, если провести ограбление века без должной подготовки.



Специалист по дорогим часам Йонатан вел монотонное и скучное существование, пока не познакомился с Эриком — аферистом, сбывающим краденное за большие деньги. Йонатан, очарованный интересным и полным опасностей образом жизни нового знакомого, постепенно попадает под его влияние и с головой погружается в криминальный мир. Но вот однажды профессиональный вор Джо по указанию Эрика похищает из Музея современного искусства сразу пять шедевров живописи стоимостью больше ста миллионов евро. Новости об ограблении разлетаются по всей стране, и у троицы преступников начинаются серьезные проблемы.



