Aerosmith - Rocks Donington
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Aerosmith - Rocks Donington

Aerosmith - Rocks Donington (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.42014, Aerosmith - Rocks Donington
Концерты104 мин12+
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Сюжет

Rocks Donington от Aerosmith — больше, чем просто великолепный концерт. Это вечный символ того, насколько крепкие и пламенные отношения связывают пятерых музыкантов — Стивена Тайлера, Джо Перри, Брэда Уитфорда, Тома Хэмилтона и Джоуи Крамера — друг с другом и с фанатами рок-н-ролла по всему миру. В фильме показано выступление Aerosmith в качестве хедлайнера на крупном фестивале Download в Донингтон-Парке, где группа великолепно и с характером исполняет свои лучшие хиты. Такое можно услышать только раз в жизни. Эти драгоценные впечатления останутся с вами навсегда.

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