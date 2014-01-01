Aerosmith - Rocks Donington (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Rocks Donington от Aerosmith — больше, чем просто великолепный концерт. Это вечный символ того, насколько крепкие и пламенные отношения связывают пятерых музыкантов — Стивена Тайлера, Джо Перри, Брэда Уитфорда, Тома Хэмилтона и Джоуи Крамера — друг с другом и с фанатами рок-н-ролла по всему миру. В фильме показано выступление Aerosmith в качестве хедлайнера на крупном фестивале Download в Донингтон-Парке, где группа великолепно и с характером исполняет свои лучшие хиты. Такое можно услышать только раз в жизни. Эти драгоценные впечатления останутся с вами навсегда.



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