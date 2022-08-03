Аэроплан 2: Продолжение
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Аэроплан 2: Продолжение

Аэроплан 2: Продолжение (фильм, 1982) смотреть онлайн

9.01982, Airplane II: The Sequel
Фантастика, Комедия80 мин18+

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О фильме

Полет «шаттла», совершающего первый регулярный рейс на Луну, проходит нормально, если не считать того, что все системы корабля отказали, на борту находится безумный террорист, угрожающий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у экипажа… абсолютно кончился кофе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аэроплан 2: Продолжение»