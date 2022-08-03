Полет «шаттла», совершающего первый регулярный рейс на Луну, проходит нормально, если не считать того, что все системы корабля отказали, на борту находится безумный террорист, угрожающий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у экипажа… абсолютно кончился кофе.

