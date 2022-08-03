Аэроплан 2: Продолжение (фильм, 1982) смотреть онлайн
9.01982, Airplane II: The Sequel
Фантастика, Комедия80 мин18+
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О фильме
Полет «шаттла», совершающего первый регулярный рейс на Луну, проходит нормально, если не считать того, что все системы корабля отказали, на борту находится безумный террорист, угрожающий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у экипажа… абсолютно кончился кофе.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КФРежиссёр
Кен
Финклман
- РХАктёр
Роберт
Хейз
- ДХАктриса
Джули
Хэгерти
- ЛБАктёр
Ллойд
Бриджес
- ЧЭАктёр
Чед
Эверетт
- ПГАктёр
Питер
Грейвз
- Актёр
Рип
Торн
- ДДАктёр
Джон
Денер
- ЧКАктёр
Чак
Коннорс
- ССАктёр
Стивен
Стакер
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- КФСценарист
Кен
Финклман
- ЭДСценарист
Эл
Джин
- МРСценарист
Майк
Рейсс
- ХВПродюсер
Ховард
В. Коч
- РНХудожница
Розанна
Нортон
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ТХМонтажёр
Тина
Хирш
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ДФОператор
Джозеф
Ф. Бирок
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн