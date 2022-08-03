Научные разработки по созданию бессмертных солдат, которые велись немцами во время Второй мировой войны, не прошли даром. Уже в наши дни бойцы НАТО сталкиваются с батальоном немецких зомби-солдат из числа штурмовиков. Перед героями фильма задача стоит — найти и уничтожить источник воскрешающей армии, грозящей миру Четвeртым Рейхом…

