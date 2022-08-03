Адский бункер: Черное солнце (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Outpost: Black Sun
Ужасы, Боевик96 мин18+
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О фильме
Научные разработки по созданию бессмертных солдат, которые велись немцами во время Второй мировой войны, не прошли даром. Уже в наши дни бойцы НАТО сталкиваются с батальоном немецких зомби-солдат из числа штурмовиков. Перед героями фильма задача стоит — найти и уничтожить источник воскрешающей армии, грозящей миру Четвeртым Рейхом…
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb