Адский бункер: Черное солнце
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Адский бункер: Черное солнце

Адский бункер: Черное солнце (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Outpost: Black Sun
Ужасы, Боевик96 мин18+

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О фильме

Научные разработки по созданию бессмертных солдат, которые велись немцами во время Второй мировой войны, не прошли даром. Уже в наши дни бойцы НАТО сталкиваются с батальоном немецких зомби-солдат из числа штурмовиков. Перед героями фильма задача стоит — найти и уничтожить источник воскрешающей армии, грозящей миру Четвeртым Рейхом…

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb