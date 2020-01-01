Адский ад (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший военный Рекс зашeл в банк, и после на отделение напали вооружeнные грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс по�лучил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всe ещe пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.



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