Адский ад (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Бывший военный Рекс зашeл в банк, и после на отделение напали вооружeнные грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс по�лучил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всe ещe пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АГРежиссёр
Алистер
Грирсон
- БОАктёр
Бен
О’Тул
- МФАктриса
Мэг
Фрэйзер
- ККАктриса
Кэролайн
Крэйг
- МСАктёр
Мэтью
Сандерлэнд
- ДФАктёр
Джек
Финстерер
- ДХАктёр
Дэвид
Хилл
- ДБАктёр
Джошуа
Бреннан
- ЭЛАктриса
Эшли
Лоллбэк
- СЭАктриса
Софиа
Эмберсон-Бэйн
- РБСценарист
Роберт
Бенжамин
- ДППродюсер
Джошуа
Пол
- БТПродюсер
Бретт
Торнквест
- РБПродюсер
Роберт
Бенжамин
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Филимонова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- РБМонтажёр
Роберт
Бенжамин
- АГМонтажёр
Алистер
Грирсон
- БШОператор
Брэд
Шилд
- БККомпозитор
Брайан
Кашиа