Адский ад
Wink
Фильмы
Адский ад
7.92020, Bloody Hell
Ужасы, Комедии90 мин18+

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Адский ад (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший военный Рекс зашeл в банк, и после на отделение напали вооружeнные грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс получил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всe ещe пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адский ад»

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