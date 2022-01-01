Адская пасть Мохаве
Wink
Фильмы
Адская пасть Мохаве
3.82022, The Outwaters
Ужасы, Фантастика105 мин18+

Адская пасть Мохаве (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четверо молодых друзей — музыканты и режиссер — отправляются в отдаленный уголок пустыни Мохаве, чтобы найти идеальное место для съемок музыкального клипа. Их приключение начиналось спокойно, пока тишину не нарушили загадочные звуки, вибрации и странное поведение животных. В ту ночь всё изменилось, а друзья попали в мир, полный запредельного ужаса.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адская пасть Мохаве»

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