Адская пасть Мохаве (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четверо молодых друзей — музыканты и режиссер — отправляются в отдаленный уголок пустыни Мохаве, чтобы найти идеальное место для съемок музыкального клипа. Их приключение начиналось спокойно, по�ка тишину не нарушили загадочные звуки, вибрации и странное поведение животных. В ту ночь всё изменилось, а друзья попали в мир, полный запредельного ужаса.



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