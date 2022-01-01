Адская пасть Мохаве (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Четверо молодых друзей — музыканты и режиссер — отправляются в отдаленный уголок пустыни Мохаве, чтобы найти идеальное место для съемок музыкального клипа. Их приключение начиналось спокойно, по�ка тишину не нарушили загадочные звуки, вибрации и странное поведение животных. В ту ночь всё изменилось, а друзья попали в мир, полный запредельного ужаса.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- РДРежиссёр
Робби
Джо Бэнфитч
- РДАктёр
Робби
Джо Бэнфитч
- АБАктриса
Анджела
Басолис
- СШАктёр
Скотт
Шамелл
- ММАктриса
Мишель
Мэй
- ЛЭАктриса
Лесли
Энн Бэнфитч
- АКАктёр
Аро
Кэйтлин
- КБАктриса
Кристин
Браун
- МААктриса
Мелисса
Андреа
- НБАктриса
Нэнси
Буйновски
- АЧАктриса
Агнешка
Чеслак
- СОАктёр
Скотт
Оукдэйл
- РДСценарист
Робби
Джо Бэнфитч
- АБПродюсер
Анджела
Басолис
- СШПродюсер
Скотт
Шамелл
- РДПродюсер
Робби
Джо Бэнфитч
- РДМонтажёр
Робби
Джо Бэнфитч
- РДОператор
Робби
Джо Бэнфитч
- СБКомпозитор
Салем
Белладонна