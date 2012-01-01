Adele: iTunes Festival - Live in London (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, Adele: iTunes Festival - Live in London
Концерты84 мин12+
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Сюжет
Поклонники на iTunes Festival: London 2011 были поражены выступлением английской певицы и автора песен Адель. Этот концерт был записан вживую на сцене The Roundhouse в Лондоне, Великобритания, где Адель дала одно из лучших шоу в своей карьере своим уникальным голосом.
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