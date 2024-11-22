Рассорившись с отцом после смерти матери, Сара пытается начать самостоятельную жизнь и находит идеальную, как ей кажется, квартирку в одном из небольших жилых комплексов Лос-Анджелеса. Её новые соседи — всё сплошь доброжелательные милые люди, которые устраивают совместные вечеринки и заботятся друг о друге. Но по ночам Сара не может нормально спать из-за странных звуков, и вскоре она узнает о своих соседях нечто очень неприятное.

