Ад по соседству
Wink
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Ад по соседству
7.02019, 1BR
Триллер, Драма86 мин18+

Ад по соседству (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Рассорившись с отцом после смерти матери, Сара пытается начать самостоятельную жизнь и находит идеальную, как ей кажется, квартирку в одном из небольших жилых комплексов Лос-Анджелеса. Её новые соседи — всё сплошь доброжелательные милые люди, которые устраивают совместные вечеринки и заботятся друг о друге. Но по ночам Сара не может нормально спать из-за странных звуков, и вскоре она узнает о своих соседях нечто очень неприятное.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb