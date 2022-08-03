Ад на границе (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Hell on the Border
Приключения, Биография105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Басс Ривз — легендарный и крутой афроамериканский ковбой времeн Дикого Запада. Он был первым чернокожим заместителем маршала США к западу от реки Миссисипи, на землях Арканзаса и Оклахомы. Знаменитый ковбой захватил и арестовал более трeх тысяч уголовников и обезвредил четырнадцать преступников в целях самообороны...
СтранаСША
ЖанрПриключения, Биография
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- УМРежиссёр
Уэс
Миллер
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- МИАктёр
Ману
Интирэйми
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- ЭЭАктриса
Эшли
Этвуд
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- ЖФАктриса
Жаклин
Флеминг
- МААктёр
Майкл
Аарон Миллиган
- РУАктёр
Рэнди
Уэйн
- УМСценарист
Уэс
Миллер
- ААПродюсер
Амир
Абдулла
- МБПродюсер
Майкл
Брин
- АМХудожница
Алекс
Мичетти
- ДЮХудожник
Дженна
Юссман
- РБОператор
Рон
Бордо
- СДКомпозитор
Сид
Де Ла Крус