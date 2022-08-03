Ад на границе
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Ад на границе

Ад на границе (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Hell on the Border
Приключения, Биография105 мин18+

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О фильме

Басс Ривз — легендарный и крутой афроамериканский ковбой времeн Дикого Запада. Он был первым чернокожим заместителем маршала США к западу от реки Миссисипи, на землях Арканзаса и Оклахомы. Знаменитый ковбой захватил и арестовал более трeх тысяч уголовников и обезвредил четырнадцать преступников в целях самообороны...

Страна
США
Жанр
Приключения, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb