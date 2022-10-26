Абулеле (фильм, 2015) смотреть онлайн

Год назад старший брат Адама погиб в автокатастрофе. С тех пор его семья изменилась. Пока его родители пытаются справиться со своим горем, Адам, мучимый чувством вины за смерть своего брата, чувствует, что он совсем один в этом мире. Но все меняется в тот день, когда он встречает Абулеле - древнего монстра размером с медведя. Местные легенды гласят, что они чрезвычайно опасны, но на самом деле оказываются довольно дружелюбными и игривыми существами. Абулеле быстро становится лучшим и самым тайным другом Адама. Вместе они перехитрили подлого школьного учителя Адама и избили классных хулиганов. Но родители Адама начинают подозревать, что он скрывает секрет. И когда по соседству появляется правительственное подразделение спецназа под названием «Гром» с миссией по захвату Абулеле, дела идут все хуже и хуже. Чтобы спасти своего лучшего друга, Адаму придется вернуть Абулеле домой к его семье, получится ли это у него смотрите в онлайн в сервисе Wink.



