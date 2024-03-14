А (фильм, 2022) смотреть онлайн

Женщина приезжает за город, чтобы вывезти вещи, но мужчина на соседнем участке постоянно кричит и отравляет ей жизнь. Драма с Яной Сексте, получившая приз «За лучший короткометражный фильм» на церемонии «Золотой орел».



Лена продала деревенский дом, и теперь ей надо освободить его от вещей. Она очень устала и уже давно не получает удовольствия от жизни, но все же ей удается взять себя в руки и организовать поездку. Лена не ожидает, что на месте встретит эксцентричного соседа, который целые дни сидит на дереве и кричит без причины. Сколько Лена ни пытается уговорить его замолчать, все усилия оказываются напрасными. Но что на самом деле заставляет его этим заниматься?



Узнать грустную историю странного соседа Лены позволит фильм «А» 2022 года. Фильм — участник Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2022 года.


