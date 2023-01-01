97 минут (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Агент под прикрытием пытается остановить террористов с ядерной боеголовкой, угнавших пассажирский самолет. Захватывающий триллер «97 минут» — фильм с Джонатаном Ризом Майерсом и Алеком Болдуином от режиссера «Железного неба».



Рейс 420 направляется из Великобритании в Нью-Йорк. Самолет пролетает над Атлантическим океаном, когда пятеро террористов захватывают управление и убивают членов экипажа, а также всех, кто пытается помешать атаке. Злодеи не знают, что в их рядах — агент Интерпола под прикрытием Алекс, который пытается свести количество жертв к минимуму. В распоряжении у террористов есть ядерная боеголовка, способная нанести невероятный урон США. Агентство Национальной Безопасности готово пойти на радикальные меры, чтобы устранить опасность, и у Алекса остается всего 97 минут, чтобы спасти невинные жизни.



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