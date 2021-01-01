9 причин, чтобы жить (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
29-летний Томас — прожженный тусовщик, но это совсем не устраивает его отца Генри. Чтобы хоть как-то повлиять на сына, Генри поручает ему опеку над одним из своих пациентов, подростком Маркусом, который страдае�т от целого набора недугов. Томас просит Маркуса составить список того, что он хотел бы сделать в жизни, и вместе они берутся претворять мечты подростка в жизнь.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КБРежиссёр
Кристоф
Барратье
- ВБАктёр
Виктор
Бельмондо
- ЖЛАктёр
Жерар
Ланвен
- ЙЭАктёр
Йоанн
Элунду
- ОФАктриса
Орнелла
Флёри
- МКАктриса
Мари-Сона
Конде
- ЛОАктриса
Лили
Опти
- ДдАктриса
Дафна
де Катрбарб
- ФБАктёр
Франсуа
Бюрелу
- ГДАктриса
Гвендалина
Дойчева
- ЖБАктёр
Жан-Луи
Барселона
- МПСценарист
Мэгги
Перен
- КБСценарист
Кристоф
Барратье
- АдПродюсер
Александр
де Ла Пательер
- МДПродюсер
Матьё
Делапорт
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- ЛДПродюсер
Лоран
Дассо
- ИДМонтажёр
Ив
Дешам
- СЛМонтажёр
Селия
Лафитедюпон
- ЖАОператор
Жером
Альмерас
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби