9 причин, чтобы жить (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

29-летний Томас — прожженный тусовщик, но это совсем не устраивает его отца Генри. Чтобы хоть как-то повлиять на сына, Генри поручает ему опеку над одним из своих пациентов, подростком Маркусом, который страдае�т от целого набора недугов. Томас просит Маркуса составить список того, что он хотел бы сделать в жизни, и вместе они берутся претворять мечты подростка в жизнь.



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