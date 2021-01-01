9 причин, чтобы жить
Wink
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9 причин, чтобы жить
9.12021, Envole-moi
Драмы, Комедии87 мин12+

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9 причин, чтобы жить (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

29-летний Томас — прожженный тусовщик, но это совсем не устраивает его отца Генри. Чтобы хоть как-то повлиять на сына, Генри поручает ему опеку над одним из своих пациентов, подростком Маркусом, который страдает от целого набора недугов. Томас просит Маркуса составить список того, что он хотел бы сделать в жизни, и вместе они берутся претворять мечты подростка в жизнь.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «9 причин, чтобы жить»

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