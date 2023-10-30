8 мертвецов (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Триллер о двух парах, арендующих небольшой дом, в котором уже поселились странные постояльцы. Интернет-селебрети Сэм планирует не самые веселые выходные со своим молодым человеком Дуэйном. У нее диагностировали рак груди, и она собирается объявить об этом в небольшом домике, который она сняла через онлайн-сервис. Туда также приглашены их общие друзья Кэрри и Рики. Однако на месте оказывается, что дом уже занимает пожилая пара — Ричард и Риз. Все четверо пытаются разрешить неловкую ситуацию, но никто не собирается уступать. Постепенно общение между постояльцами переходит границы дозволенного, и становится понятно, что выживут не все. Наблюдать за жуткими и запутанными событиями позволит фильм «8 мертвецов» — смотреть онлайн его можно на Wink.

