8 мертвецов (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Триллер о двух парах, арендующих небольшой дом, в котором уже поселились странные постояльцы. Интернет-селебрети Сэм планирует не самые веселые выходные со своим молодым человеком Дуэйном. У нее диагностировали рак груди, и она собирается объявить об этом в небольшом домике, который она сняла через онлайн-сервис. Туда также приглашены их общие друзья Кэрри и Рики. Однако на месте оказывается, что дом уже занимает пожилая пара — Ричард и Риз. Все четверо пытаются разрешить неловкую ситуацию, но никто не собирается уступать. Постепенно общение между постояльцами переходит границы дозволенного, и становится понятно, что выживут не все. Наблюдать за жуткими и запутанными событиями позволит фильм «8 мертвецов» — смотреть онлайн его можно на Wink.
Рейтинг
- ТГРежиссёр
Трэвис
Грин
- НЛАктриса
Нэнси
Линехэн Чарльз
- ДЧАктриса
Дженни
Чан
- ТСАктёр
Тим
Симек
- ЭТАктриса
Эли
Трэшер
- РЛАктриса
Розанна
Лимерес
- ПРАктёр
Патрик
Ригер
- УГАктёр
Уильям
Гэбриел Грайр
- ЭААктёр
Эдди
Акоста
- ДБСценарист
Джонатан
Бьюкэнэн
- ДБПродюсер
Джонатан
Бьюкэнэн
- НАПродюсер
Натаниэл
Апшоу
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- РБМонтажёр
Рик
Блэйкли