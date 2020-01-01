8 комнат. Ключи Есенина (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм-притча, погружающий в мир образов гениального поэта с восьми разных сторон.



Фильм предпринимает попытку рассказать о творчестве одного из самых известных и любимых народом поэтов Серебряного века. По ходу повествования Есенин встречает восемь отражений самого себя, побуждающих его к размышлениям о бремени таланта и свободе, о любви и судьбе, о родине и эпохе, в которую ему выпало жить. Эти восемь ипостасей в то же время и для зрителя становятся своеобразными подсказками, помогающими раскрыть многогранную личность «последнего поэта деревни» и его самобытную лирику. В фильме Есенин предстает сомневающимся и взбалмошным, полным трагизма и окрыленным прекрасными чувствами, воспевающим родные пейзажи и переживающим моменты глубокого кризиса. Все это нашло отклик в поэзии Сергея Есенина и послужило предметом вдохновения для автора картины, приуроченной к 125-летию великого поэта.



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