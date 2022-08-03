7 социопатов (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.62019, 7 raons per fugir
Комедия74 мин18+
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О фильме
Семь новелл об обыкновенном безумии, подстерегающем жителей современных больших городов. Приличные с виду люди подчас совершают чудовищные поступки: риелтор пытается продать квартиру с мертвецом, мужчина держит в подвале 700 китайских нелегалов, а женщина пытает спасенного ею же незнакомца.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ГКРежиссёр
Герард
Квинто
- ЭСРежиссёр
Эстеве
Солер
- ДТРежиссёр
Дэвид
Торрас
- ФОАктёр
Франсеск
Орелья
- РКАктриса
Роза
Кадафалк
- Актёр
Поль
Лопес
- Актриса
Вики
Пенья
- РФАктёр
Рамон
Фонтсере
- ОНАктёр
Олегер
Ногер
- ЭСАктриса
Эмма
Суарес
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- МСАктёр
Маноло
Соло
- АЭАктёр
Ален
Эрнандес
- ЭССценарист
Эстеве
Солер
- АСПродюсер
Аритс
Сирбиан Касадо
- МСПродюсер
Мартин
Сампер
- КБХудожница
Кристина
Боробиа