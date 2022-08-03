7 социопатов
Wink
Фильмы
7 социопатов

7 социопатов (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.62019, 7 raons per fugir
Комедия74 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семь новелл об обыкновенном безумии, подстерегающем жителей современных больших городов. Приличные с виду люди подчас совершают чудовищные поступки: риелтор пытается продать квартиру с мертвецом, мужчина держит в подвале 700 китайских нелегалов, а женщина пытает спасенного ею же незнакомца.

Страна
Испания
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb