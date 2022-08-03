Семь новелл об обыкновенном безумии, подстерегающем жителей современных больших городов. Приличные с виду люди подчас совершают чудовищные поступки: риелтор пытается продать квартиру с мертвецом, мужчина держит в подвале 700 китайских нелегалов, а женщина пытает спасенного ею же незнакомца.

