6 кадров — 5 лет! Юбилейный концерт (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пятилетие комедийного сериала «6 кадров» проходило весело, бурно и очень интересно. Великолепная шестeрка на этот раз превзошла сама себя — устроила грандиозный концерт в честь юбилея и пригласила на него своих фанатов и зрителей. Что же было дальше?



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