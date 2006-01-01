6 кадров — 5 лет! Юбилейный концерт (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.62006, 6 кадров — 5 лет! Юбилейный концерт
Комедии96 мин18+
Сюжет
Пятилетие комедийного сериала «6 кадров» проходило весело, бурно и очень интересно. Великолепная шестeрка на этот раз превзошла сама себя — устроила грандиозный концерт в честь юбилея и пригласила на него своих фанатов и зрителей. Что же было дальше?
6 �кадров — 5 лет! Юбилейный концерт смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.