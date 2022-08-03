47 ронинов (фильм, 1941) смотреть онлайн

Японское предание, основанное на реальной истории о том, как 47 бывших самураев отомстили за смерть своего господина, нашло воплощение в самых разных видах искусства – от живописи до кинематографа. Перед вами первая звуковая экранизация легендарного сюжета. Вероломный придворный Кира Есинака издевается над чиновником Асано Наганори, отказавшимся платить ему взятку, и в результате их конфликта Асано приговаривают к сеппуку. Его верные воины разрабатывают план мести Есинаке.

