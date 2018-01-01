WinkДетям4 сапога и барсукАктёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук»
Актёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук»
Актёры
АктёрKnutsen / Grevlingen
Джон Ф. БрунготJohn F. Brungot
АктёрLudvigsen
Херман СабадоHermann Sabado
АктёрKaptein Knutsen
Пер Инге ТоркельсенPer Inge Torkelsen
АктрисаKonduktøren
Хайди ГолдманHeidi Goldmann
АктрисаGudrun
Энн Грете ПрюсAnne Grete Preus
АктрисаGudrun
Марика ЭнстадMarika Enstad
АктёрSt. Peter
Бартек КаминскиBartek Kaminski
АктрисаBartender
Мимми ТамбаMimmi Tamba
АктрисаDet Store Dyret
Кристин ГруKristin Grue
АктёрDet Store Dyret