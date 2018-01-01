Wink
Детям
4 сапога и барсук
Актёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук»

Актёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук»

Режиссёры

Гунхильд Энгер

Gunhild Enger
Режиссёр
Руне Спаанс

Rune Spaans
Режиссёр

Актёры

Джон Ф. Брунгот

John F. Brungot
АктёрKnutsen / Grevlingen
Херман Сабадо

Hermann Sabado
АктёрLudvigsen
Пер Инге Торкельсен

Per Inge Torkelsen
АктёрKaptein Knutsen
Хайди Голдман

Heidi Goldmann
АктрисаKonduktøren
Энн Грете Прюс

Anne Grete Preus
АктрисаGudrun
Марика Энстад

Marika Enstad
АктрисаGudrun
Бартек Камински

Bartek Kaminski
АктёрSt. Peter
Мимми Тамба

Mimmi Tamba
АктрисаBartender
Кристин Гру

Kristin Grue
АктрисаDet Store Dyret
Хассе Хоуп

Hasse Hope
АктёрDet Store Dyret

Сценаристы

Эйстейн Долмен

Øystein Dolmen
Сценарист

Продюсеры

Эйстейн Долмен

Øystein Dolmen
Продюсер
Ове Хайборг

Ove Heiborg
Продюсер
Фредрик Кёстеруд

Fredrik Kiøsterud
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Олег Лепенец

Актёр дубляжа
Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Ирина Дорошенко

Актриса дубляжа
Роман Солошенко

Актёр дубляжа

Художники

Руне Спаанс

Rune Spaans
Художник

Монтажёры

Гунхильд Энгер

Gunhild Enger
Монтажёр
Руне Спаанс

Rune Spaans
Монтажёр

Операторы

Руне Спаанс

Rune Spaans
Оператор