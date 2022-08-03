4 сапога и барсук (фильм, 2020) смотреть онлайн

4 сапога и барсук
7.92020, Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret
Двое музыкантов пытаются отстоять свое право жить в заброшенном тоннеле — анимационная сказка, вдохновленная знаменитым норвежским дуэтом, исполнявшим детские песни. Неунывающие друзья-музыканты Кнутсен и Людвигсен живут с барсуком в уютном железнодорожном тоннеле и поют веселые песни обо всем на свете, в том числе и о чудище, которое живет где-то рядом. Однажды к ним приходит возмущенная кондукторша и заявляет, что, согласно указу правительства, музыкантам нужно покинуть свое пристанище. Эта новость огорчает всех, даже то самое подземное чудище. Однако отчаиваться герои не привыкли – они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы разыскать дедушку Кнутсена, затаившегося где-то глубине тоннеля в своем каменном рюкзаке. Друзья уверены, что старый пират обязательно разберется с правительством и вернет им дом. Вот только вредная кондукторша на самом деле выполняет прихоти своей злой сестры. Что ожидает Кнутсена и Людвигсена в подземных недрах и смогут ли они в конце концов вернуть себе крышу над головой, расскажет мультфильм «4 сапога и барсук» (2020), который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

