Этот фильм пока недоступен
4 сапога и барсук (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Двое музыкантов пытаются отстоять свое право жить в заброшенном тоннеле — анимационная сказка, вдохновленная знаменитым норвежским дуэтом, исполнявшим детские песни. Неунывающие друзья-музыканты Кнутсен и Людвигсен живут с барсуком в уютном железнодорожном тоннеле и поют веселые песни обо всем на свете, в том числе и о чудище, которое живет где-то рядом. Однажды к ним приходит возмущенная кондукторша и заявляет, что, согласно указу правительства, музыкантам нужно покинуть свое пристанище. Эта новость огорчает всех, даже то самое подземное чудище. Однако отчаиваться герои не привыкли – они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы разыскать дедушку Кнутсена, затаившегося где-то глубине тоннеля в своем каменном рюкзаке. Друзья уверены, что старый пират обязательно разберется с правительством и вернет им дом. Вот только вредная кондукторша на самом деле выполняет прихоти своей злой сестры. Что ожидает Кнутсена и Людвигсена в подземных недрах и смогут ли они в конце концов вернуть себе крышу над головой, расскажет мультфильм «4 сапога и барсук» (2020), который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- ГЭРежиссёр
Гунхильд
Энгер
- РСРежиссёр
Руне
Спаанс
- ДФАктёр
Джон
Ф. Брунгот
- ХСАктёр
Херман
Сабадо
- ПИАктёр
Пер
Инге Торкельсен
- ХГАктриса
Хайди
Голдман
- ЭГАктриса
Энн
Грете Прюс
- МЭАктриса
Марика
Энстад
- БКАктёр
Бартек
Камински
- МТАктриса
Мимми
Тамба
- КГАктриса
Кристин
Гру
- ХХАктёр
Хассе
Хоуп
- ЭДСценарист
Эйстейн
Долмен
- ЭДПродюсер
Эйстейн
Долмен
- ОХПродюсер
Ове
Хайборг
- ФКПродюсер
Фредрик
Кёстеруд
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ИДАктриса дубляжа
Ирина
Дорошенко
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- РСХудожник
Руне
Спаанс
- ГЭМонтажёр
Гунхильд
Энгер
- РСМонтажёр
Руне
Спаанс
- РСОператор
Руне
Спаанс