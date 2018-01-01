Актёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук против роботов»

WinkДетям4 сапога и барсук против роботовАктёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук против роботов»
Актёры
АктёрKnutsen
Джон Ф. БрунготJohn F. Brungot
АктёрLudvigsen
Херман СабадоHermann Sabado
АктрисаAmanda
Сири НильсенSiri Nilsen
АктёрRasputin
Франк КьосасFrank Kjosås
АктёрGrevlingen
Финн ШоFinn Schau
АктёрPizzatrynet
Бьярте ЕльмеланнBjarte Hjelmeland
АктёрRoret
Сондре ЛеркеSondre Lerche
АктёрProfessor Felle
Тронд-Вигго ТоргерсенTrond-Viggo Torgersen
АктёрAlfred
Бьорн СундквистBjørn Sundquist
АктрисаHelga