4 сапога и барсук против роботов
Актёры и съёмочная группа фильма «4 сапога и барсук против роботов»

Режиссёры

Расмус А. Сивертсен

Rasmus A. Sivertsen
Режиссёр
Руне Спаанс

Rune Spaans
Режиссёр

Актёры

Джон Ф. Брунгот

John F. Brungot
АктёрKnutsen
Херман Сабадо

Hermann Sabado
АктёрLudvigsen
Сири Нильсен

Siri Nilsen
АктрисаAmanda
Франк Кьосас

Frank Kjosås
АктёрRasputin
Финн Шо

Finn Schau
АктёрGrevlingen
Бьярте Ельмеланн

Bjarte Hjelmeland
АктёрPizzatrynet
Сондре Лерке

Sondre Lerche
АктёрRoret
Тронд-Вигго Торгерсен

Trond-Viggo Torgersen
АктёрProfessor Felle
Бьорн Сундквист

Bjørn Sundquist
АктёрAlfred
Мари Блокхус

Marie Blokhus
АктрисаHelga

Сценаристы

Эйстейн Долмен

Øystein Dolmen
Сценарист

Монтажёры

Арнт Эгиль Андреассен

Arnt Egil Andreassen
Монтажёр
Расмус А. Сивертсен

Rasmus A. Sivertsen
Монтажёр
Руне Спаанс

Rune Spaans
Монтажёр

Композиторы

Эйстейн Долмен

Øystein Dolmen
Композитор
Густав Лоренцен

Gustav Lorentzen
Композитор