4 сапога и барсук против роботов (фильм, 2015) смотреть онлайн

4 сапога и барсук против роботов
8.22015, Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin
Мультфильм72 мин12+
Двое друзей помогают новой знакомой остановить коварного Распутина. Приключение по мотивам детских норвежских песен
О фильме

Двое друзей помогают своей новой знакомой остановить злодея, стремящегося захватить мир. Анимационное приключение по мотивам песен известного норвежского дуэта детских музыкантов.

Кнутсен и Людвигсен вместе со своим другом-барсуком обитают в железнодорожном тоннеле, посвящая время увлечениям и хобби. Но их размеренную жизнь нарушает Аманда — девушка, за которой охотятся слуги коварного Распутина, уже захватившего в плен ее отца, блестящего ученого. Если они поймают Аманду, то Распутин сможет заставить его выполнить свой коварный план — сделать из людей покорных роботов.

Смогут ли герои этому помешать, расскажет мультфильм «4 сапога и барсук против роботов» 2015 года

Страна
Норвегия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.7 IMDb

