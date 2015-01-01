4 сапога и барсук против роботов (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin
Мультфильм72 мин12+
Двое друзей помогают новой знакомой остановить коварного Распутина. Приключение по мотивам детских норвежских песен
О фильме
Двое друзей помогают своей новой знакомой остановить злодея, стремящегося захватить мир. Анимационное приключение по мотивам песен известного норвежского дуэта детских музыкантов.
Кнутсен и Людвигсен вместе со своим другом-барсуком обитают в железнодорожном тоннеле, посвящая время увлечениям и хобби. Но их размеренную жизнь нарушает Аманда — девушка, за которой охотятся слуги коварного Распутина, уже захватившего в плен ее отца, блестящего ученого. Если они поймают Аманду, то Распутин сможет заставить его выполнить свой коварный план — сделать из людей покорных роботов.
Смогут ли герои этому помешать, расскажет мультфильм «4 сапога и барсук против роботов» 2015 года
СтранаНорвегия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
5.7 IMDb
