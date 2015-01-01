4 сапога и барсук против роботов (фильм, 2015) смотреть онлайн

Двое друзей помогают своей новой знакомой остановить злодея, стремящегося захватить мир. Анимационное приключение по мотивам песен известного норвежского дуэта детских музыкантов.



Кнутсен и Людвигсен вместе со своим другом-барсуком обитают в железнодорожном тоннеле, посвящая время увлечениям и хобби. Но их размеренную жизнь нарушает Аманда — девушка, за которой охотятся слуги коварного Распутина, уже захватившего в плен ее отца, блестящего ученого. Если они поймают Аманду, то Распутин сможет заставить его выполнить свой коварный план — сделать из людей покорных роботов.



Смогут ли герои этому помешать, расскажет мультфильм «4 сапога и барсук против роботов» 2015 года.


