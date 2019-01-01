33 слова о дизайне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Школа дизайна Bang Bang Education собрала компанию из 33 современных русских дизайнеров. Этот альманах — поиск особенностей и границ национального восприятия красоты, желание увидеть, какие этические и эстетические ценности мы несем миру.



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