33 слова о дизайне
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33 слова о дизайне

33 слова о дизайне (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, 33 слова о дизайне
Документальные98 мин18+

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Сюжет

Школа дизайна Bang Bang Education собрала компанию из 33 современных русских дизайнеров. Этот альманах — поиск особенностей и границ национального восприятия красоты, желание увидеть, какие этические и эстетические ценности мы несем миру.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb