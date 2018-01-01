3 дня с Роми Шнайдер
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3 дня с Роми Шнайдер

3 дня с Роми Шнайдер (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.72018, 3 Tage in Quiberon
Драмы111 мин18+

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Сюжет

1981 год. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, — уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3 дня с Роми Шнайдер»

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