3 дня с Роми Шнайдер (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.72018, 3 Tage in Quiberon
Драмы111 мин18+
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Сюжет
1981 год. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, — уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналист�ом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭАРежиссёр
Эмили
Атеф
- МБАктриса
Мари
�Баумер
- БМАктриса
Биргит
Минихмайр
- ЧХАктёр
Чарли
Хюбнер
- РГАктёр
Роберт
Гвиздек
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ЯГАктёр
Ян
Груэль
- КБАктёр
Кристофер
Буххольц
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ВФАктёр
Винсент
Фюрик
- ЛБАктёр
Луи
Байлак
- ЭАСценарист
Эмили
Атеф
- КШПродюсер
Карстен
Штетер
- УФПродюсер
Ундин
Филтер
- ДКПродюсер
Данни
Краус
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст
- КККомпозитор
Кристоф
Кайзер
- ЮМКомпозитор
Юлиан
Маас