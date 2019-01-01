2040: Будущее ждет
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2040: Будущее ждет

2040: Будущее ждет (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, 2040
Документальные88 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вы когда-нибудь задумывались, как могла бы выглядеть жизнь на планете через 20 лет? Представьте, если бы мы использовали лучшие открытия и технологии и решили существующие проблемы? Все зависит только от нас. Загляните в новый мир сейчас.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb