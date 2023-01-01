20 лет со Смешариками (фильм, 2023) смотреть онлайн

Непридуманная история успеха маленькой студии, создавшей главный российский анимационный бренд. Фильм «Двадцать лет со Смешариками» — документальный проект, позволяющий заглянуть за кулисы создания знаменитого мультсериала.



Придумывая «Смешариков», студия анимации «Пет�ербург» поставила себе непростую задачу — говорить о сложных вещах простыми словами и образами. Все для того, чтобы захватить внимание юных зрителей. Спустя некоторое время из нескольких окружностей на бумаге появились Смешарики — любопытные и веселые герои, прославившиеся не только в России, но и за рубежом. За 20 лет авторы сумели смешать в мультсериале понятные уроки для самых маленьких с киноманскими отсылками, экзистенциальной философией, а также решили немало нетривиальных задач.



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