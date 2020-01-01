18 килогерц
Wink
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18 килогерц
7.32020, 18 kHz
Драмы81 мин18+

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18 килогерц (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

18 килогерц — это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм рассказывает о реалиях, которые происходили с подростками в Казахстане в конце девяностых во время героинового бума в Алматы. Эта история раскрывает одну из многих граней конфликта, из-за которого происходит отчуждение ребенка от семьи. Что заставляет подростка поменять уют и тепло родного дома на романтику асфальтированных улиц холодного бетонного города?

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Информация

Страна
Казахстан
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb