18 килогерц (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

18 килогерц — это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм рассказывает о реалиях, которые происходили с подростками в Казахстане в конце девяностых во время героинового бума в Алматы. Эта история раскрывает о�дну из многих граней конфликта, из-за которого происходит отчуждение ребенка от семьи. Что заставляет подростка поменять уют и тепло родного дома на романтику асфальтированных улиц холодного бетонного города?



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