12 Рождественских желаний (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, 12 Wishes of Christmas
Фэнтези, Комедия85 мин12+
О фильме
Жизнь Лоры Линдси распадается на части — и это накануне Рождества! Когда терять уже нечего, отчаявшаяся женщина обращается к психологу Ноэль Найтингейл с просьбой о помощи. Но единственный совет, который она получает — это пойти домой и начать загадывать желания. Преодолев скепсис, Лора так и поступает.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЭДАктриса
Элиса
Донован
- ГКАктриса
Гэбриэлль
Картерис
- Актёр
Фред
Уиллард
- ДОАктёр
Дэвид
О’Доннелл
- СТАктриса
Сара
Томпсон
- МГАктёр
Майкл
Гросс
- ШПАктриса
Шонда
Пирс
- МГАктриса
Мо
Гаффни
- МБАктёр
Майкл
Бергин
- ЛМАктриса
Линн
Милано
- ДШСценарист
Джеффри
Шенк
- МКСценарист
Майкл
Киминера
- РГСценарист
Ричард
Гнолфо
- КАПродюсер
Кимберли
А. Рэй
- ББПродюсер
Бэрри
Барнхолц
- МКПродюсер
Майкл
Киминера
- РГПродюсер
Ричард
Гнолфо
- РКМонтажёр
Рэнди
Картер