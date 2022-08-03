12 Рождественских желаний
12 Рождественских желаний

12 Рождественских желаний (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, 12 Wishes of Christmas
Фэнтези, Комедия85 мин12+

Жизнь Лоры Линдси распадается на части — и это накануне Рождества! Когда терять уже нечего, отчаявшаяся женщина обращается к психологу Ноэль Найтингейл с просьбой о помощи. Но единственный совет, который она получает — это пойти домой и начать загадывать желания. Преодолев скепсис, Лора так и поступает.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «12 Рождественских желаний»