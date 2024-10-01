8.22016, Inseparables
Драма, Комедия101 мин18+
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1+1. Нарушая правила (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Филиппе – богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
6.7 IMDb