1+1. Нарушая правила
Wink
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1+1. Нарушая правила
8.22016, Inseparables
Драма, Комедия101 мин18+
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1+1. Нарушая правила (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Филиппе – богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.

Страна
Аргентина
Жанр
Комедия, Драма
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
6.7 IMDb