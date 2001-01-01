10 самых опасных акул часть 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Ten Deadliest Sharks - 2
Документальные50 мин12+
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Сюжет
Вы готовы встретиться с самыми опасными, молниеносными и беспощадными хищниками нашей планеты? Это — акулы. Они созданы, чтобы охотиться и убивать самыми эффективными способами. Шаг за шагом вы сможете увидеть собственными глазами 10 самых опасных акул и убедиться, что делает каждую из них гл�авной убийцей в своей среде обитания.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb