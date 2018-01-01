Wink
10 дней без мамы в Куршевеле
Актёры и съёмочная группа фильма «10 дней без мамы в Куршевеле»

Актёры и съёмочная группа фильма «10 дней без мамы в Куршевеле»

Режиссёры

Людовик Бернард

Ludovic Bernard
Режиссёр

Актёры

Франк Дюбоск

Franck Dubosc
АктёрAntoine Mercier
Ор Атика

Aure Atika
АктрисаIsabelle Mercier
Алексис Михалик

Alexis Michalik
АктёрDi Caprio
Аннелиз Эсме

Annelise Hesme
АктрисаLaure
Элена Ногерра

Héléna Noguerra
АктрисаAudrey
Свон Жулин

Swan Joulin
АктёрArthur Mercier
Виолетт Гийон

Violette Guillon
АктрисаChloé Mercier
Илан Дебрабан

Ilan Debrabant
АктёрMaxime Mercier
Ивэн Патюрель

Evan Paturel
АктёрJoseph Mercier
Венсан Мартен

Vincent Martin
АктёрArnaud Chappaz

Сценаристы

Мариано Вера

Mariano Vera
Сценарист
Людовик Бернард

Ludovic Bernard
Сценарист
Матьё Уйон

Mathieu Oullion
Сценарист

Продюсеры

Ромейн Бремон

Romain Brémond
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Дина Бобылёва

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Алия Насырова

Актриса дубляжа
Владимир Войтюк

Актёр дубляжа