Wink Музыка в составе подписки Wink Дети
С 20 июля по 15 декабря 2026 года включительно подписчикам Wink Дети доступна Wink Музыка.
Детям — песенки, аудиосказки и подкасты, родителям — миллионы музыкальных треков, радио и персональные рекомендации. Всё в одном музыкальном сервисе для всей семьи.
Предложение действует:
Для пользователей видеосервиса Wink с подписками:
· Wink Дети
· Wink Дети на 6 или 12 месяцев
· Wink Дети на год
Для абонентов оператора ПАО Ростелеком с подписками:
· Wink Дети
· Wink Дети тест-драйв
· Wink Дети на 6 или 12 месяцев
· Wink Дети на год
· Wink для детей
Для получения доступа к Wink Музыке нужно авторизоваться в приложении Wink Музыка либо на сайте music.wink.ru под учетной записью Wink, к которой подключена одна из указанных подписок. После окончания срока предложения доступ к Wink Музыке прекращается автоматически без взимания дополнительной платы сверх стоимости подписки Wink Дети.
Обратите внимание: в приложении Wink Музыка собран контент для всей семьи, включая материалы с возрастным ограничением 18+.
Детский контент – в разделе "Детям".
Если возникнут вопросы с доступом к Wink Музыке, обратитесь в службу поддержки: support@wink.ru