Wink Музыка в составе подписки Wink Дети

С 20 июля по 15 декабря 2026 года включительно подписчикам Wink Дети доступна Wink Музыка.

Детям — песенки, аудиосказки и подкасты, родителям — миллионы музыкальных треков, радио и персональные рекомендации. Всё в одном музыкальном сервисе для всей семьи.

Предложение действует:

Для пользователей видеосервиса Wink с подписками:

· Wink Дети

· Wink Дети на 6 или 12 месяцев

· Wink Дети на год

Для абонентов оператора ПАО Ростелеком с подписками:

· Wink Дети

· Wink Дети тест-драйв

· Wink Дети на 6 или 12 месяцев

· Wink Дети на год

· Wink для детей

Для получения доступа к Wink Музыке нужно авторизоваться в приложении Wink Музыка либо на сайте music.wink.ru под учетной записью Wink, к которой подключена одна из указанных подписок. После окончания срока предложения доступ к Wink Музыке прекращается автоматически без взимания дополнительной платы сверх стоимости подписки Wink Дети.

Обратите внимание: в приложении Wink Музыка собран контент для всей семьи, включая материалы с возрастным ограничением 18+.

Детский контент – в разделе "Детям".

Если возникнут вопросы с доступом к Wink Музыке, обратитесь в службу поддержки: support@wink.ru