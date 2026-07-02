Что такое «Мероприятия»?
В агенте есть отдельный раздел «Мероприятия», где можно выбрать куда сходить — например, концерты или выставки.
Чтобы получить подборку, выберите:
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Мероприятия можно выбрать в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Красноярск, Сочи, Кемерово.
После выбора параметров Агент предложит варианты с кратким описанием. Чтобы узнать больше о мероприятии, нажмите на афишу или кнопку «Подробнее»