Что такое «Мероприятия»?

В агенте есть отдельный раздел «Мероприятия», где можно выбрать куда сходить — например, концерты или выставки.

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Мероприятия можно выбрать в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Красноярск, Сочи, Кемерово.

После выбора параметров Агент предложит варианты с кратким описанием. Чтобы узнать больше о мероприятии, нажмите на афишу или кнопку «Подробнее»