Wink
Вопросы и ответы
Что такое «Мероприятия»?

Что такое «Мероприятия»?

В агенте есть отдельный раздел «Мероприятия», где можно выбрать куда сходить — например, концерты или выставки.

Чтобы получить подборку, выберите:

  • город

  • дату или период

  • тип мероприятия

Мероприятия можно выбрать в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Красноярск, Сочи, Кемерово.
После выбора параметров Агент предложит варианты с кратким описанием. Чтобы узнать больше о мероприятии, нажмите на афишу или кнопку «Подробнее»

 