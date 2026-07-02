Передача файлов через LocalSend
1. Установите приложение на приставку
Откройте магазин приложений на ТВ-приставке → Найдите приложение LocalSend в полке "Рекомендуем" → Нажмите кнопку “Установить”
2. Установите приложение на мобильное устройство
Установите LocalSend на ваш смартфон или планшет одним из способов:
— Через официальный магазин приложений
Android: Google Play Market
iOS: Apple App Store
— С официального сайта localsend.org
3. Подключите устройства к одной сети Wi-Fi
Подключите оба устройства к одной Wi-Fi сети. Если у вас двухдиапазонный роутер (2.4 ГГц и 5 ГГц), оба устройства должны быть подключены к одному диапазону.
4. Запуск приложения
Откройте LocalSend на ТВ-приставке и смартфоне/планшете
Дождитесь, пока устройства обнаружат друг друга (На экране приставки отобразится имя устройства. Оно должно появиться в списке доступных устройств на вашем смартфоне.)
5. Отправка файлов
На смартфоне/планшете перейдите во вкладку “Отправить” (Send)
Выберите тип файлов для передачи и отметьте нужные файлы
В списке доступных устройств выберите вашу ТВ-приставку (имя будет указано на экране приставки)
Подтвердите отправку на обоих устройствах (если требуется)
После успешной передачи файлы сохраняются в памяти приставки приложения “Проводник”