Передача файлов через LocalSend

1. Установите приложение на приставку

Откройте магазин приложений на ТВ-приставке → Найдите приложение LocalSend в полке "Рекомендуем" → Нажмите кнопку “Установить”

2. Установите приложение на мобильное устройство

Установите LocalSend на ваш смартфон или планшет одним из способов:

— Через официальный магазин приложений

Android: Google Play Market

iOS: Apple App Store

— С официального сайта localsend.org

3. Подключите устройства к одной сети Wi-Fi

Подключите оба устройства к одной Wi-Fi сети. Если у вас двухдиапазонный роутер (2.4 ГГц и 5 ГГц), оба устройства должны быть подключены к одному диапазону.



4. Запуск приложения

Откройте LocalSend на ТВ-приставке и смартфоне/планшете

Дождитесь, пока устройства обнаружат друг друга (На экране приставки отобразится имя устройства. Оно должно появиться в списке доступных устройств на вашем смартфоне.)

5. Отправка файлов

На смартфоне/планшете перейдите во вкладку “Отправить” (Send)

Выберите тип файлов для передачи и отметьте нужные файлы

В списке доступных устройств выберите вашу ТВ-приставку (имя будет указано на экране приставки)

Подтвердите отправку на обоих устройствах (если требуется)

После успешной передачи файлы сохраняются в памяти приставки приложения “Проводник”