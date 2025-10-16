Добавить PWA версию Wink на главный экран на iOS
Браузер Chrome
- Откройте Chrome на iPhone или iPad
- Перейдите на сайт Wink
- Наверху справа от адресной строки нажмите на значок "Поделиться"
- Выберите На экран "Домой"
- Нажмите Добавить
Браузер Safari
- Откройте Safari на iPhone или iPad
- Перейдите на сайт Wink
- Внизу экрана нажмите на значок "Поделиться"
- Выберите На экран "Домой"
- Нажмите Добавить
Браузер Yandex
- Откройте Yandex на iPhone или iPad
- Перейдите на сайт Wink
- Внизу экрана справа от адресной строки нажмите на значок три точки
- Выберите "Поделиться ссылкой"
- Выберите На экран "Домой"
- Нажмите Добавить