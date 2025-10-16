Wink
Вопросы и ответы
Добавить PWA версию Wink на главный экран на iOS

Браузер Chrome 

  1. Откройте Chrome на iPhone или iPad
  2. Перейдите на сайт Wink
  3. Наверху справа от адресной строки нажмите на значок "Поделиться
  4. Выберите На экран "Домой"
  5. Нажмите Добавить

Браузер Safari

  1. Откройте Safari на iPhone или iPad
  2. Перейдите на сайт Wink
  3. Внизу экрана нажмите на значок "Поделиться
  4. Выберите На экран "Домой"
  5. Нажмите Добавить

Браузер Yandex

  1. Откройте Yandex на iPhone или iPad
  2. Перейдите на сайт Wink
  3. Внизу экрана справа от адресной строки нажмите на значок три точки 
  4. Выберите "Поделиться ссылкой"
  5. Выберите На экран "Домой"
  6. Нажмите Добавить