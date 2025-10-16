Как активировать промокод Wink Музыка?

Промокод Wink Музыка активируется на сайте https://wink.ru/ или в приложении Wink.

Для активации некоторых промокодов может потребоваться привязка банковской карты. Без привязки карты такой промокод активировать не получится. При активации будет списана тестовая сумма для проверки действительности банковской карты, других платежей списано не будет.

Если при активации вы видите ошибку "Не найдена услуга", то данный промокод не распространяется на ваш тип учетной записи.

Промокод можно активировать 1 раз.

1. В верхнем меню наведите мышку на значок "..." и из выпадающего окна выберите пункт "Активировать промокод"

Примечение: также можно перейти в раздел "Моё" в правом верхнем углу и выберать пункт "Активировать промокод"

2. Введите промокод и нажмите кнопку "Активировать"

Готово! Вернитесь в приложение Wink Музыка и воспользуйтесь подпиской.

По ссылке https://wink.ru/faq?selected=2 вы можете найти общую информацию о промокодах, а так же инструкции, как активировать промокод в приложении Wink на разных платформах.