Как удалить аккаунт?

Если у вас возникли технические проблемы, из-за которых вы хотите удалить аккаунт Wink, не спешите. Обратитесь за помощью в службу поддержки, мы всегда готовы помочь. Наша электронная почта для связи: support@wink.ru.

Если вы все же решили удалить свою учетную запись Wink, это можно сделать двумя способами:

Способ 1 — отправьте заявку на удаление через приложение Wink Музыка

Войдите в аккаунт, который хотите удалить Перейдите в «Профиль» Перейдите в «Настройки профиля» Нажмите «Удалить аккаунт»

Ваша заявка на удаление будет отправлена в службу поддержки, ожидайте подтверждения удаления аккаунта.

Способ 2 — отправьте заявку на удаление на почту support@wink.ru

Укажите в тексте письма номер телефона, причину удаления аккаунта, а так же укажите, что хотите удалить именно аккаунт Wink Музыка.

Чтобы удалить аккаунт, привязанный к лицевому счету Интерактивного ТВ от Ростелеком, необходимо отключить услуги Интерактивного ТВ. Аккаунт будет удален автоматически. Отключить услуги можно по телефону 8 800 1000 800 или через Ростелеком в режиме онлайн rt.ru/support