Как воспользоваться подпиской клиенту Ростелеком?

Для доступа к подписке, подключенной в Ростелеком, необходимо активировать бесплатную услугу Мультискрин:

1. Перейдите в раздел «Моё» на приставке и выберите кнопку «Активировать мультискрин»

2. На открывшемся экране введите номер вашего мобильного телефона

3. Введите код из смс, которое придет на указанный номер для подтверждения активации функции

Загрузите приложение Wink Музыка на смартфоне, нажмите «Войти по телефону» и введите номер телефона, который вы ранее вводили на приставке. Введите полученный 4-х значный код из смс.

После входа в аккаунт вы сразу сможете начать пользоваться приложением.