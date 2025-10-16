Как подключить услугу?

Для подачи заявки на подключение услуги вам необходимо обратиться в контакт-центр по телефону 8 800 1000 800. Назначается день выезда инсталлятора для подключения. Выезд бесплатный. Вам придет СМС с кодом для активации. Код необходимо будет сообщить инсталлятору. Инсталлятор активирует WINK ТВ-Онлайн на вашем устройстве путём ввода в специальное поле полученного кода.

Если вы уверены в своих силах, то можете активировать услугу самостоятельно. Для этого необходимо будет отказаться от выезда инсталлятора. После того, как услуга будет подключена, вам придет SMS-уведомление с кодом. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, следуйте инструкции в SMS.

Подробнее о самостоятельной активации WINK ТВ-Онлайн можно узнать здесь.