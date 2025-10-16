Хочу активировать услугу самостоятельно. Я получил SMS с уведомлением о том, что Wink подключен. Что дальше?
Для того чтобы воспользоваться услугой вам необходимо ее активировать, вы можете сделать это прямо на сайте wink.ru или в приложении Wink на любом устройстве*
Обращаем ваше внимание, что срок активации кода может быть ограничен, в случае если по прошествии времени у вас не получается активировать услугу с данным кодом, обратитесь, пожалуйста, в поддержку для повторного получения кода активации.
1. Чтобы активировать услугу на сайте, перейдите по ссылке wink.ru и авторизуйтесь с помощью вашего номера телефона
1.1. Откройте раздел "Моё" и выберите пункт "Активация Wink ТВ-онлайн"
1.2. Введите цифро-буквенный код из SMS. После того как код введен, нажмите кнопку «Активировать» и наслаждайтесь просмотром любых фильмов, сериалов, и телепередач
2. Чтобы активировать услугу в мобильном приложении выполните авторизацию в аккаунт по номеру телефона и нажмите на иконку профиля справа сверху
2.1. Промотайте вниз и выберите пункт "Активация Wink ТВ-онлайн"
2.2. Введите цифро-буквенный код из SMS. После того как код введен, нажмите кнопку «Активировать» и наслаждайтесь просмотром любых фильмов, сериалов, и телепередач
Чтобы воспользоваться сервисом на других устройствах, после того, как активация пройдена, например, на вашем телевизоре с функцией Smart TV или на телефоне, просто установите приложения Wink из магазина приложений на устройстве и авторизуйтесь под тем же номером телефона.
Проверить состояние и активировать услугу вы также можете в личном кабинете lk.rt.ru
Если у вас возникли сложности, обратитесь по телефону 8 800 100 0 800 и сообщите, что вам нужна помощь в активации услуги Wink ТВ-онлайн.
*Активировать услугу вы также можете и в приложении Wink на любом устройстве (телевизоре с функцией SmartTV, приставке Wink+ , мобильном телефоне), вот как это сделать на телевизоре с функцией Smart TV:
- Выполните подключите телевизора к сети интернет в соответствии с инструкцией к телевизору, если ваш телевизор еще не подключен
- Установите приложение Wink из магазина приложений
- Авторизуйтесь в приложении с помощью вашего номера телефона
- Выберите пункт "Активация Wink ТВ-онлайн" в разделе "Мое"
- Введите цифро-буквенный код из SMS и нажмите «Активировать»