Изменение номера телефона на сайте
1. Откройте меню "Моё"
2. Перейдите в раздел "Настройки"
3. В блоке "Номер телефона" нажмите кнопку "Изменить"
4. Для подтверждения текущего номера нажмите кнопку "Отправить код"
5. Введите полученный 4-х значный код из SMS и нажмите "Далее"
6. Введите новый номер телефона и нажмите "Далее"
6.1 если на этом этапе возникла ошибка как на скриншоте ниже, то:
- в случае, если у Вас на номере телефона, на который происходит замена оператор сотовой связи Tele2, выполните USSD команду через телефон *712*0# для отключения от Лицевого счета Теле2. После чего вернитесь к пункту 6
- в ином случае обратитесь в техническую поддержку через почту support@wink.ru
7. Проверка номера займет некоторое время
8. Введите полученный 4-х значный код из SMS и нажмите "Далее"
9. Номер телефона изменен