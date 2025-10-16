Изменение номера телефона на сайте

1. Откройте меню "Моё"

2. Перейдите в раздел "Настройки"

3. В блоке "Номер телефона" нажмите кнопку "Изменить"

4. Для подтверждения текущего номера нажмите кнопку "Отправить код"

5. Введите полученный 4-х значный код из SMS и нажмите "Далее"

6. Введите новый номер телефона и нажмите "Далее"

6.1 если на этом этапе возникла ошибка как на скриншоте ниже, то:

- в случае, если у Вас на номере телефона, на который происходит замена оператор сотовой связи Tele2, выполните USSD команду через телефон *712*0# для отключения от Лицевого счета Теле2. После чего вернитесь к пункту 6

- в ином случае обратитесь в техническую поддержку через почту support@wink.ru

7. Проверка номера займет некоторое время

8. Введите полученный 4-х значный код из SMS и нажмите "Далее"

9. Номер телефона изменен