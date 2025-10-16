У меня на телевизоре LG 2020-2021 года некорректно работает видео. Что делать?

Если у вас телевизор LG 2020-2021 годов выпуска, вам необходимо сбросить настройки телевизора. Сделать это можно через: Меню > Все настройки > Обновные > Система > Сбросить настройки.

Обращаем ваше внимание, что название пунктов меню может отличаться от версии WebOS и региона выпуска телевизора, а также языка системы, который вы используете.

Рекомендуем использовать актуальную версию приложения. Найти информацию по ней можно здесь - https://wink.ru/faq/151