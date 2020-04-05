Актуальные версии приложений
Телефоны и планшеты
- На Android — 1.69.1
- На iOS и iPadOS — 2025.18.1
- На Аврора ОС — 1.0.2-3
Телевизоры и приставки Android TV и Apple TV
- На Android TV — 1.69.1
- Приставки Apple TV — 2025.19.1
Телевизоры на ОС Vidaa
- MSD6886 EU U4 4K, NT72671 EU U5 4K, NT72671 EU U6 4K, MTK9602 EU U6 2K, MTK9900 EU U6 4K — 5.39.2-108
Телевизоры на ОС Whale, Zeasn
- 2020 - TCL SCBC Linux NVT671D Whale OS, 2020 - TCL SCBC Linux NVT563C Whale OS, 2020 - Philips Linux MTK5806 EU TPM206E, 2019 - Philips Linux MTK5806 EU TPM196E, 2020 - Philips Linux MTK9288 EU TPM207E, 2020 - AOC Linux MTK9288 RU TPM201R, 2021 - Philips Linux NVT671 EU TPN216E, 2022 - Philips Linux NT690 EU TPN226E — 5.39.2-105
Для телевизоров с ОС Whale необходима версия операционной системы (прошивки) не ниже 2.0.
Телевизоры Smart TV Samsung и LG
- Samsung Smart TV (Tizen OS) — 5.39.0-114
- LG Smart TV (WebOS) — 5.39.2-115
- Samsung Orsay — 5.20.4 - версия может не поддерживаться или работать с ограничениями!
ТВ-приставки
- Приставка WinkBox Base (Linux) — 7.135
- Приставка WinkBox (Android) — 1.46
- Приложение Wink (Android) — 1.142
Обращаем ваше внимание, что стабильная работа приложения гарантируется на актуальных версиях. Старые версии приложений не поддерживаются и могут работать некорректно.