Wink
Вопросы и ответы
Актуальные версии приложений

Телефоны и планшеты

  • На Android — 1.69.1
  • На iOS и iPadOS — 2025.18.1
  • На Аврора ОС — 1.0.2-3

Телевизоры и приставки Android TV и Apple TV

  • На Android TV — 1.69.1
  • Приставки Apple TV — 2025.19.1

Телевизоры на ОС Vidaa

  • MSD6886 EU U4 4K, NT72671 EU U5 4K, NT72671 EU U6 4K, MTK9602 EU U6 2K, MTK9900 EU U6 4K — 5.39.2-108

Телевизоры на ОС Whale, Zeasn

  • 2020 - TCL SCBC Linux NVT671D Whale OS, 2020 - TCL SCBC Linux NVT563C Whale OS, 2020 - Philips Linux MTK5806 EU TPM206E, 2019 - Philips Linux MTK5806 EU TPM196E, 2020 - Philips Linux MTK9288 EU TPM207E, 2020 - AOC Linux MTK9288 RU TPM201R, 2021 - Philips Linux NVT671 EU TPN216E, 2022 - Philips Linux NT690 EU TPN226E — 5.39.2-105
    Для телевизоров с ОС Whale необходима версия операционной системы (прошивки) не ниже 2.0.

Телевизоры Smart TV Samsung и LG

  • Samsung Smart TV (Tizen OS) — 5.39.0-114
  • LG Smart TV (WebOS) — 5.39.2-115
  • Samsung Orsay — 5.20.4 - версия может не поддерживаться или работать с ограничениями!

ТВ-приставки

  • Приставка WinkBox Base (Linux) — 7.135
  • Приставка WinkBox (Android) — 1.46
  • Приложение Wink (Android) — 1.142

Обращаем ваше внимание, что стабильная работа приложения гарантируется на актуальных версиях. Старые версии приложений не поддерживаются и могут работать некорректно.