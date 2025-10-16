Общая информация по активации промокодов

Для активации некоторых промокодов может потребоваться привязка банковской карты. Без привязки карты такой промокод активировать не получится. При активации будет списана тестовая сумма для проверки действительности банковской карты, других платежей списано не будет.

Если при активации вы видите ошибку "Не найдена услуга", то данный промокод не распространяется на ваш тип учетной записи.

Промокод можно активировать 1 раз.



Обратите внимание, что срок действия нескольких промокодов не складывается. Также промокодом нельзя продлить срок действия имеющейся подписки.

Продление подписки по промокоду

Подписка по промокоду продляется автоматически при наличии сохраненной на аккаунте банковской карты. Если карта не была привязана или у вас аккаунт с лицевым счетом, то подписка отключится автоматически после срока действия услуги по промокоду.

Вы также можете отключить автоматическое продление подписки, активированной по промокоду, перейдя на страницу услуги и нажав кнопку "Отключить". Если на подписке этой кнопки нет, она отключится автоматически.

Возврат средств за продление услуги по промокоду осуществляется в рамках общих правил возврата средств

Отключение подписки по промокоду при удалении банковской карты

Промокод на подписку с автоматическим продлением, при удалении сохраненной банковской карты, деактивируется. В случае, если вы хотите отключить продление подписки, зайдите на страницу услуги и нажмите кнопку "Отключить". Данная возможность доступна во всех интерфейсах. Если на подписке этой кнопки нет, она отключится автоматически.