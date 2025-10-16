Правила возврата денежных средств

Возврат денежных средств осуществляется при обращении на почту support@wink.ru и предоставлению:

номера телефона, на который зарегистрирован аккаунт

информации о списании

квитанции об оплате подписки или разовой транзакции

Списание за подписку при автоматическом продлении, истечение триального периода или при окончании срока действия промокода с платным продлением, не является основанием для возврата денежных средств. В случае отказа Пользователя от использования Подписки, остаток денежных средств, внесенных Пользователем в качестве абонентской платы за использование соответствующей Подписки, возврату не подлежит. Возврат осуществляется только при наличии технических ограничений на стороне пользователя для самостоятельного отключения автоматического продления подписки до наступления следующего платежа.

Возврат за разовую покупку (покупка или аренда фильма) возможен только при технической проблеме с видеофайлом (файл отсутствует; наблюдаются дефекты в видео, повторяющиеся на тестовом устройстве, видео не соответствует приобретаемому контенту).