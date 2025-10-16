Wink ТВ-онлайн для абонентов Кабельного телевидения Ростелеком

Ростелеком расширяет возможности Кабельного телевидения. Вы можете смотреть более 100 ТВ-каналов на 5 устройствах одновременно и без проводов, а также ставить эфир на паузу.

Подробнее

Клиентам Кабельного телевидения от Ростелеком доступна услуга «Wink ТВ-онлайн» с бесплатным акционным пакетом ТВ-каналов «Минимум» в сервисе Wink. Вы можете пользоваться им в приложении для смарт-телевизоров, смартфонов, планшетов, на сайте Wink или на приставках Wink+, Android TV и Apple TV.

Более 100 ТВ-каналов бесплатно на всё время действия договора Кабельного телевидения

10 000 фильмов и сериалов в подарок на 2 месяца

Возможность поставить спортивный матч, фильм или передачу по ТВ на паузу и продолжить с того же места

Просмотр на 5 устройствах одновременно без дополнительной платы: подключить телевизоры в разных комнатах и смотреть разные передачи одновременно всей семьей или начать просмотр на телевизоре, а продолжить на смартфоне

Кабель становится не нужен, ТВ и фильмы можно смотреть в приложении по Wi-Fi дома и через мобильный интернет в дороге.

При смене акционного пакета ТВ-каналов «Минимум» на другой или отключении услуги «Кабельное телевидение» участие в акции прекращается.

Как воспользоваться

Нужно зарегистрироваться в сервисе Wink, активировать код Wink ТВ-онлайн и пользоваться доступом на любом устройстве.

Шаг 1 — установите приложение Wink на все ваши устройства

Все поддерживаемые устройства

Найдите Wink в магазине приложений на своем SmartTV, смартфоне или планшете.

Или перейдите на сайт wink.ru, он открывается с мобильных устройств и компьютеров, можно обойтись и без приложений.

Или купите приставку Wink+, чтобы сделать ваш телевизор умным.

Шаг 2 — зарегистрируйте аккаунт Wink

Зайдите в приложение Wink или на wink.ru

Нажмите «Ещё», затем — «Вход и регистрация» (на компьютере можно сразу нажать на иконку человечка вверху справа).

Укажите свой номер мобильного телефона, нажмите «Далее» и введите пришедший по SMS код из 4 цифр. Не нужно придумывать и запоминать пароль, авторизация простая и быстрая.

Шаг 3 — активируйте ваш код Wink ТВ-онлайн

В приложении Wink зайдите в раздел «Ещё», «Настройки», затем – «Активация Wink ТВ-онлайн». Если вы на сайте wink.ru , перейдите в раздел «Моё» и нажмите «Активировать Wink ТВ-онлайн».

Введите цифро-буквенный код активации, который ранее был отправлен по SMS, и нажмите «Активировать».

Если вы не знаете или потеряли код активации, то обратитесь за помощью к оператору по номеру 8-800-100-0-800.

Что смотреть

Все доступные вам фильмы и ТВ-каналы находятся в разделе Wink «Моё» (на мобильных устройствах нажмите «Ещё») — «Моя коллекция». Контент, который доступен по подписке, отмечен надписью «В подписке».