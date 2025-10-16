Список поддерживаемых устройств
ТЕЛЕВИЗОРЫ
- Телевизоры Samsung SmartTV на базе Tizen от 2015 года выпуска и более новые
- Телевизоры LG SmartTV на базе WebOS 1.0 и выше
- Телевизоры на ОС Vidaa U4, U5, U6
- Телевизоры SmartTV на базе Whale версии 2.0 и выше
- Телевизоры SmartTV на базе Android TV версия 8.0 и выше
ПРИСТАВКИ И КОЛОНКИ
- Приставки Wink+
- Приставки Android TV версия 8.0 и выше
- Приставки Apple TV версия 16.0 и выше
- Яндекс Станция Макс и Яндекс Станция Дуо Макс
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (телефоны и планшеты)
- Мобильные устройства на базе Android версии 8.0 и выше
- Мобильные устройства на бaзе iOS версии 15.0 и выше
- Мобильные устройства на базе Аврора ОС версии 5.1 и выше
WEB-портал wink.ru
- ПК и ноутбуки на базе Linux, Windows (не ниже Windows 10), MacOS (не ниже macOS 15.1) с помощью браузера (Chrome, Firefox, Safari и Яндекс Браузер последней актуальной версии)
- Мобильные устройства на базе Android версии не ниже 8.0 и мобильные устройства на базе iOS версии не ниже 15.0 с помощью мобильного браузера