Wink
Вопросы и ответы
Список поддерживаемых устройств

ТЕЛЕВИЗОРЫ

  • Телевизоры Samsung SmartTV на базе Tizen от 2015 года выпуска и более новые
  • Телевизоры LG SmartTV на базе WebOS 1.0 и выше
  • Телевизоры на ОС Vidaa U4, U5, U6
  • Телевизоры SmartTV на базе Whale версии 2.0 и выше
  • Телевизоры SmartTV на базе Android TV версия 8.0 и выше

ПРИСТАВКИ И КОЛОНКИ

  • Приставки Wink+
  • Приставки Android TV версия 8.0 и выше
  • Приставки Apple TV версия 16.0 и выше
  • Яндекс Станция Макс и Яндекс Станция Дуо Макс

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (телефоны и планшеты)

  • Мобильные устройства на базе Android версии 8.0 и выше
  • Мобильные устройства на бaзе iOS версии 15.0 и выше
  • Мобильные устройства на базе Аврора ОС версии 5.1 и выше

WEB-портал wink.ru

  • ПК и ноутбуки на базе Linux, Windows (не ниже Windows 10), MacOS (не ниже macOS 15.1) с помощью браузера (Chrome, Firefox, Safari и Яндекс Браузер последней актуальной версии)
  • Мобильные устройства на базе Android версии не ниже 8.0 и мобильные устройства на базе iOS версии не ниже 15.0 с помощью мобильного браузера