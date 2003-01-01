Звездный крейсер «Галактика» (2003) (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Сайлоны были созданы человеком. Их целью было облегчить людям жизнь в 12 колониях. Но пришeл день, когда Сайлоны решили убить своих хозяев. После долгой и кровавой битвы было объявлено перемирие. Сайлоны ушли искать другой мир, который они смогли бы назвать своим. Последующие 40 лет никто ничего не слышал о Сайлонах. И вот однажды дети человечества решили вернуться домой. Выведя из строя систему обороны Колоний, они нанесли ядерные удары по каждой из планет и уничтожили практически весь флот. Невредимым остался лишь звeздный крейсер — Галактика, на котором в это время проходила церемония списания. И теперь старому крейсеру под командованием Уильяма Адамы и группе гражданских судов, чудом уцелевших во время нападения, предстоит бороться за своe спасение и выживание человеческой расы.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- ММАктриса
Мэри
Макдоннелл
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- Актёр
Джейми
Бамбер
- ДКАктёр
Джеймс
Кэллис
- ТХАктриса
Триша
Хелфер
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- ГПАктриса
Грейс
Пак
- МХАктёр
Майкл
Хоган
- МБАктёр
Мэттью
Беннетт
- РДСценарист
Рональд
Д. Мур
- ГАСценарист
Глен
А. Ларсон
- ДЭПродюсер
Дэвид
Эйк
- ГАПродюсер
Глен
А. Ларсон
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ДКМонтаж�ёр
Дэни
Купер
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс