Звездный крейсер «Галактика» (2003) (сериал, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Сайлоны были созданы человеком. Их целью было облегчить людям жизнь в 12 колониях. Но пришeл день, когда Сайлоны решили убить своих хозяев. После долгой и кровавой битвы было объявлено перемирие. Сайлоны ушли искать другой мир, который они смогли бы назвать своим. Последующие 40 лет никто ничего не слышал о Сайлонах. И вот однажды дети человечества решили вернуться домой. Выведя из строя систему обороны Колоний, они нанесли ядерные удары по каждой из планет и уничтожили практически весь флот. Невредимым остался лишь звeздный крейсер — Галактика, на котором в это время проходила церемония списания. И теперь старому крейсеру под командованием Уильяма Адамы и группе гражданских судов, чудом уцелевших во время нападения, предстоит бороться за своe спасение и выживание человеческой расы.



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