6. Успеть вовремя
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Звездные врата: ЗВ-1
4-й сезон
6. Успеть вовремя

Звездные врата: ЗВ-1 (сериал, 2000) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

9.32000, Stargate SG-4
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Звездные врата» соединяют далекие пределы Млечного Пути и открывают двери для мгновенного межпланетного перемещения. Отряд ЗВ-1 с их помощью исследует нашу галактику и защищает Землю от нападок пришельцев.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: ЗВ-1»